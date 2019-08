Laatste deel Millennium-serie bestormt Bestseller 60

Het zesde en laatste deel uit de Millennium-boekenserie is de hoogste nieuwkomer in de Bestseller 60. Zij die moet sterven, door David Lagercrantz, komt op de tweede plaats binnen in de lijst. Dat maakte stichting CPNB woensdag bekend.

Net als eerdere weken staat het boek De zeven zussen van de Ierse schrijfster Lucinda Riley nog op nummer één. De andere boeken uit De zeven zussen-serie staan nog steeds in de top 10, op plaats drie, vier, vijf en zes.

Boeken top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Lucinda Riley – De zeven zussen

2. (-) David Lagercrantz – Zij die moet sterven

3. (2) Lucinda Riley – De zeven zussen. Storm.

4. (4) Lucinda Riley – De zeven zussen. Schaduw.

5. (6) Lucinda Riley – De zeven zussen. Parel.

6. (7) Lucinda Riley – De zeven zussen. Maan.

7. (3) Ilja Leonard Pfeijffer – Grand Hotel Europa

8. (5) Nicci French – Huis vol leugens

9. (10) Charlotte Dematons – De gele ballon

10. (8) David Baldacci – Een goede daad