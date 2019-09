Laatste concert van Haitink live op de radio

Het allerlaatste concert onder leiding van Bernard Haitink (90) is vrijdag 6 september rechtstreeks te horen op NPO Radio 4. Dit voorjaar maakte de wereldberoemde dirigent bekend ermee te gaan stoppen.

Het concert vindt plaats in het Concert- en Cultuurcentrum in de Zwitserse stad Luzern. Haitink leidt de Wiener Philharmoniker in het vierde pianoconcert van Ludwig van Beethoven en de zevende symfonie van Anton Bruckner. Solist is de Amerikaanse pianist Emanuel Ax.

Op 15 juni was Haitinks laatste concert in Nederland. In de NTR ZaterdagMatinee in het Concertgebouw dirigeerde hij het Radio Filharmonisch orkest in werken van Richard Strauss en Anton Bruckner.

Bernard Haitink (Amsterdam, 1929) was jarenlang chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest. Ook leidde hij de Royal Opera in Londen en had hij aanstellingen in onder meer Glyndebourne, Dresden en Chicago. Als gastdirigent werkte hij met de meest vooraanstaande orkesten wereldwijd. Voor zijn grote verdiensten in de muziek ontving Haitink vele onderscheidingen.