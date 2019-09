‘Advocaat A$AP Rocky neergeschoten op straat’

Henrik Olsson Lilja, een van de Zweedse advocaten van A$AP Rocky is vrijdagochtend neergeschoten. Vlak nadat hij zijn appartement in Stockholm had verlaten, werd Olsson Lilja op straat in zijn hoofd en borst geraakt, melden verschillende Amerikaanse media.

Hoe Henrik eraan toe is, is niet duidelijk. Hij werd per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Waarom de advocaat werd aangevallen, is ook niet bekend. De Zweedse politie heeft inmiddels meerdere verdachten opgepakt.

De advocaat stond de Amerikaanse rapper bij toen hij eind juni werd opgepakt na een vechtpartij. De raadsman vertegenwoordigde A$AP Rocky echter niet tijdens de rechtszaak die ruim een maand later van start ging. De rapper werd half augustus schuldig bevonden aan mishandeling en kreeg onder meer een voorwaardelijke celstraf.