Oranje domineert ook kijkcijfers

De gewonnen uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Duitsland in de EK-kwalificatie (2-4) is vrijdagavond door bijna 2,6 miljoen mensen bekeken, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). Daarmee staat het duel dat door Oranje werd gedomineerd bovenaan in de top 25 van best bekeken tv-programma’s.

Ook de voor- en nabeschouwing van het duel in Hamburg, eveneens uitgezonden via NPO1, werden goed gevolgd. Voor de nabeschouwing bleven nog eens bijna twee miljoen mensen zitten. Naar de voorbeschouwing van het duel keken bijna 1,4 miljoen mensen.

Het NOS Journaal van 20.00 uur, dat qua kijkcijfers op de derde plaats tussen de voor- en nabeschouwing in staat, trok ruim 1,7 miljoen kijkers.

The Voice Senior op RTL 4 leverde wat kijkers in ten opzichte van vorige week, maar staat met bijna 1,2 miljoen kijkers op een vijfde plaats in de top 25.