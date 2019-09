Reiné gaat voor Spielberg nieuwe serie maken

Roel Reiné gaat twee afleveringen van de ambitieuze nieuwe serie Halo van de tv-zender Showtime maken. De Nederlander, die al jaren woont en werkt in Hollywood, is een van de vier regisseurs die aan het project werken. Halo wordt geproduceerd door Amblin, het bedrijf van Steven Spielberg die ook optreedt als producent.

“Ik heb nog nooit zoveel voorbereiding en zoveel draaidagen gekregen als voor deze serie”, vertelt Reiné. “Mijn voorbereidingen gaan deze maand beginnen, terwijl ik pas in januari ga draaien.” Amblin heeft de Nederlander gekozen na het zien van onder meer zijn films Michiel de Ruyter en Redbad.

De serie is gebaseerd op de game Halo, een van de populairste gameseries van de laatste twintig jaar. Acteurs Natascha McElhone, Bokeem Woodbine en Pablo Schreiber zijn in grote rollen gecast. De serie gaat in totaal negen afleveringen tellen.

Momenteel werkt Reiné voor History Channel aan een serie over de Amerikaanse president George Washington. De opnames vinden plaats in onder meer Roemenië. Washington (1732-1799) was opperbevelhebber van de koloniën tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783) en werd daarna de eerste president van de Verenigde Staten.