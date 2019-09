Drukte bij Rembrandt in het Mauritshuis

Museum Het Mauritshuis in Den Haag heeft inmiddels 350.000 bezoekers gekregen op de nog lopende tentoonstelling Rembrandt en het Mauritshuis. Prinses Beatrix opende op 30 januari het themajaar Rembrandt en de Gouden Eeuw door een bezoek aan genoemde expositie.

Het Mauritshuis heeft zijn gehele Rembrandt-collectie voor de eerste keer samengebracht in één tentoonstelling: alle achttien schilderijen van het Mauritshuis die ooit als een Rembrandt zijn verworven worden getoond: elf onbetwiste werken, vijf kopieën van leerlingen en twee twijfelgevallen.

Met name Nederlandse en Japanse bezoekers zijn erg geïnteresseerd in de Hollandse meester, aldus een woordvoerder van de kunsttempel. Rembrandt en het Mauritshuis is nog tot en met 15 september te zien, net als de kinderexpo Hallo Rembrandt.