Debutanten meteen bovenaan nieuwe Bestseller 60

Rutger Bregman en Huib Modderkolk komen deze week nieuw de Bestseller 60 binnen en hebben meteen een plek bovenin de lijst bemachtigd. De meeste mensen deugen (Bregman) en Het is oorlog maar niemand die het ziet (Modderkolk) staan respectievelijk op plek 1 en 2 van de lijst, dat maakt Stichting CPNB woensdag bekend.

Dat betekent dat de nummer 1 van vorige week, Zij die moet sterven van schrijver David Lagercrantz, twee plekjes zakt naar plaats 3. Een andere nieuwkomer deze week is het kookboek van Nina de Bruijn en Elise Gruppen-Schouwerwou, beter bekend als Chickslovefood. Deze titel staat in de eerste week na de release meteen op plek 4 in de Bestseller 60.

De nachtstemmer van Maarten ’t Hart komt ook nieuw binnen in de lijst. Dit boek is te vinden op plek 8.

Boeken top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

2. (-) Huib Modderkolk – Het is oorlog maar niemand die het ziet

3. (1) David Lagercrantz – Zij die moet sterven

4. (-) Nina de Bruijn & Elise Gruppen-Schouwerwou – Chickslovefood: Het quick dinners – kookboek

5. (3) Lucinda Riley – De zeven zussen

6. (2) Jamie Oliver – Jamie’s VEG

7. (9) Ilja Leonard Pfeijffer – Grand Hotel Europa

8. (-) Maarten ’t Hart – De nachtstemmer

9. (5) Lucinda Riley – De zeven zussen. Storm.

10. (10) Simone van der Vlugt – Schilderslief