Rel in Thailand om ‘Boeddha als Japanse held’

Een Thaise artiest heeft voor onrust gezorgd door de Boeddha af te beelden als de Japanse superheld Ultraman. Boeddhistische hardliners hebben aangifte gedaan tegen de maker.

De vier Boeddha-schilderijen waren vorige week te zien in een winkelcentrum. De kunstenares, een studente, moest vervolgens in het bijzijn van de gouverneur haar excuses aanbieden aan de hoogste monnik in de provincie Nakhon Ratchasima.

Inmiddels moet ook de politie zich over de zaak buigen. Een boeddhistische groep heeft aangifte gedaan tegen de vrouw, wier naam niet bekend is gemaakt, en vier personen die waren betrokken bij de expositie. De hardliners vinden het respectloos dat de Boeddha wordt vergeleken met een actieheld.

De conservatieve groep eist dat de kunstwerken worden vernietigd en dat de vijf worden vervolgd voor het beledigen van religie. Dat kan worden bestraft met een gevangenisstraf van zeven jaar. De schilderijen zijn ondanks of mogelijk juist dankzij de commotie allemaal verkocht op een veiling.