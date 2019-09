Podcasts NPO ook te beluisteren op Spotify

Een aantal podcasts van de publieke omroep zijn vanaf oktober ook te horen op muziekdienst Spotify. Een woordvoerder van de NPO bevestigt vrijdag berichtgeving hierover door NRC Handelsblad. Hoeveel podcasts te beluisteren zullen zijn, is nog niet bekend.

Nu al zijn NPO-podcasts gratis te beluisteren via de NPO zelf en op muziekdiensten Apple en Google. Door ze ook beschikbaar te stellen via de Zweeds streamingdienst, hoopt de NPO nog meer luisteraars te trekken. “We willen daar zijn waar de luisteraars zijn”, zegt Jurre Bosman, directeur audio van de NPO tegen de krant.

Podcasts van de NPO worden steeds vaker beluisterd, in de maand juli 4,3 miljoen keer. Ook biedt de publieke omroep steeds meer verschillende podcasts aan. In juni werd De Brand in het Landhuis, een verhaal van omroep NTR over de dood van de alleenstaande miljonair en grootgrondbezitter Ewald Marggraff, uitgeroepen tot de beste podcast van Nederland.

Podcasts, die beluisterd kunnen worden op het moment dat de consument het wil, zijn veelal speciaal voor dat doel gemaakte programma’s. Maar ook kunnen eerder uitgezonden radioprogramma’s als een podcast worden aangeboden.