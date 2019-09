Nog 5 boeken in de race voor Jan Wolkers Prijs

De nieuwe gids voor de niet-bestaande vogels van Europa, De ontsnapping van de natuur, Foon, Laat een boodschap achter in het zand en Vogelatlas van Nederland. Dat zijn de vijf boeken die nog in de race zijn voor de Jan Wolkers Prijs voor het beste Nederlandse natuurboek, is zondagochtend bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op NPO Radio 1.

In totaal werden meer dan 120 boeken ingezonden die zijn verschenen tussen 1 juni 2018 en 1 juni 2019. Op zondag 20 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt.

O.C. Hooymaijer is de auteur van De nieuwe gids voor de niet-bestaande vogels van Europa. Thomas Oudman en Theunis Piersma schreven De ontsnapping van de natuur is, Foon is een pennenvrucht van Marente de Moor, Laat een boodschap achter in het zand is van Bibi Dumon Tak en Annemarie van Haeringen. Bij Vogelatlas van Nederland zijn verschillende mensen betrokken, onder wie Jouke Altenburg en Harvey van Diek.

De Jan Wolkers Prijs is een initiatief van Vroege Vogels, het Wereld Natuur Fonds en de Volkskrant. De prijs wordt dit jaar voor de zevende keer uitgereikt en bestaat uit een bedrag van 5000 euro en een tekening van de winnaar, gemaakt door Siegfried Woldhek. De prijs is vernoemd naar de in 2007 overleden schrijver, beeldhouwer en natuurliefhebber Jan Wolkers. In de jury zit onder anders Wolkers’ weduwe Karina.