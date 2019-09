Prijs voor theatermakers Mohaghegh en Amini

Nima Mohaghegh en Saman Amini hebben de Toneelschrijfprijs 2019 gewonnen. Zij kregen de prijs, een bedrag van 10.000 euro, uitgereikt in Theater Bellevue in Amsterdam. Het was de 32e keer dat de prijs is uitgereikt.

De theatermakers krijgen de prijs voor de theatertekst van A Seat at the Table, de eerste voorstelling die ze maakten met hun productiehuis Black Sheep Can Fly. Deze werd in 2017 gespeeld op het Oeral-festival.

“Soms moeten de dingen gewoon gezegd worden zoals ze zijn, recht voor zijn raap. Ook in het theater. Omdat het anders niet gehoord en niet herkend wordt. En dát doet A Seat at the Table van Mohaghegh en Amini, ontstaan in samenwerking met Ward Kerremans, Yannick Jozefzoon en Werner Kolf”, oordeelt de Nederlands/Vlaamse jury, die bestaat uit Rob Vriens, Neske Beks en Dennis Meyer (voorzitter).

Het theaterstuk over discriminatie en racisme werd eerder al door NRC bestempeld als “confronterend” en “ijzersterk”.

Mohaghegh en Amini leerden elkaar in 2013 kennen tijdens hun studie. Mohaghegh studeerde aan de Nederlandse filmacademie, Amini volgde de Toneelacademie in Maastricht.

De andere genomineerde teksten waren die van The Wetsuitman van Freek Mariën, Komt op/Gaat af van Nico Boon, en Als vrouwen vrienden zijn van Hannah van Wieringen.

De Toneelschrijfprijs bekroont de beste Nederlandstalige toneeltekst die in het afgelopen theaterseizoen voor het eerst gespeeld werd en die een belangrijke bijdrage levert aan de Nederlandstalige toneelschrijfkunst. De organisatie is in handen van het Fonds Podiumkunsten, het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren en de Taalunie.