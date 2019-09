Bijna 2,2 miljoen zien Ajax winnen van Lille

De voetbalwedstrijd tussen Ajax en Lille is dinsdag het best bekeken op de Nederlandse televisie. Bijna 2,2 miljoen mensen zagen via Veronica hoe de Amsterdammers met 3-0 van de Fransen wonnen, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Het duel in de Champions League was verreweg het populairste op prime time. Sterren op het doek op NPO 2 was met 754.000 kijkers het best bekeken alternatief, gevolgd door Opsporing verzocht (744.000). Naar Steenrijk, straatarm op SBS6 keken 576.000 kijkers.

De liveregistratie van Prinsjesdag trok ’s middags 904.000 kijkers. Dat is iets minder dan vorig jaar toen 923.000 mensen naar de koninklijke rijtoer en de troonrede van koning Willem-Alexander in de Ridderzaal keken.

In 2013, toen Willem-Alexander pas een paar maanden koning was, werd een kijkcijferrecord geboekt. Toen keken bijna 1,5 miljoen mensen naar de uitzending van Prinsjesdag. Dat was toen de best bekeken registratie in tien jaar. In de afgelopen jaren schommelde het aantal kijkers tussen de 905.000 en 1,2 miljoen mensen.