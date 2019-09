‘Potten uit beerput door Rembrandt gebruikt’

Twee potten, zogenoemde grapen, die in 1997 in de beerput van het huis van Rembrandt in Amsterdam zijn gevonden, zijn zeer waarschijnlijk door hemzelf in zijn atelier en voor zijn werk gebruikt. Dat zegt Museum Het Rembrandthuis, nu gevestigd in hetzelfde pand, na uitvoerig onderzoek.

“Daar is uitgekomen dat een van de potten restanten van zogeheten kwartsgrond bevat: een mengsel waarmee alleen Rembrandt zijn doeken prepareerde, voordat hij ging schilderen”, aldus het museum.

“Dit is echt fantastisch nieuws. Hiermee kunnen we de potten beschouwen als komend uit het bezit van Rembrandt. Dat maakt ze tot echte relieken”, zegt Leonore van Sloten, conservator van Museum Het Rembrandthuis. Relieken van de meester zijn nauwelijks bekend. Het is aannemelijk dat hij zelfs De Nachtwacht met het mengsel uit dit potje heeft geschilderd, maar dat moet nog worden onderzocht.