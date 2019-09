Op de Beeck met megasprong naar top Bestsellers

Griet op de Beeck debuteerde vorige week met haar boek Let op mijn woorden nog op plek 52 in de Bestseller 60, maar deze week is haar titel met stip gestegen naar de tweede plek in de lijst van Stichting CPNB.

De nummer één blijft Rutger Bregman met zijn boek De meeste mensen deugen. Ook de nummer drie van vorige week blijft onveranderd, dat is nog steeds Het is oorlog maar niemand die het ziet van schrijver Huib Modderkolk.

Nog een nieuwkomer in de top tien van de Bestseller-lijst is Jet Steinz. Zij komt met haar P.S. Van liefdespost tot hatemail. nieuw binnen op de tiende plek in de lijst.

1. (1) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

2. (52) Griet op de Beeck – Let op mijn woorden

3. (3) Huib Modderkolk – Het is oorlog maar niemand die het ziet

4. (6) Margaret Atwood – Het verhaal van de dienstmaagd

5. (2) Margaret Atwood – De testamenten

6. (5) Lucinda Riley – De zeven zussen

7. (4) Stephen King – Het instituut

8. (8) David Lagercrantz – Zij die moet sterven

9. (9) Maarten ’t Hart – De nachtstemmer

10. (-) Jet Steinz – P.S. Van liefdespost tot hatemail.