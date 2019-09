Bioscoopketen VS stelt verbod op maskers in

De Amerikaanse bioscoopketen Landmark Theatres verbiedt maskers voor bioscoopbezoekers tijdens de nieuwe film ‘Joker’. Dit vanwege de bioscoopschutter die in 2012 verkleed als Joker twaalf mensen doodschoot in Colorado tijdens een Batman-film. Ook vielen er zeventig gewonden. Families van de slachtoffers schreven een brief naar de bioscoopketen waarin zij hun zorgen uiten over de film, die op 4 oktober voor het eerst te zien is in de Verenigde Staten.

“Gasten zijn welkom om in kostuum te komen, maar we staan geen maskers, gezichtsverf of een object die het gezicht verbergt toe”, laat de keten weten. Een andere bioscoopgigant, AMC Theatres, stelde zo’n verbod al direct na de schietpartij in 2012 in. Die keten telt zeker 650 bioscopen.

De nieuwe film ‘Joker’ laat de mentale ineenstorting van de geschminkte personage zien. Het is de aartsvijand van Batman in verschillende films, televisieprogramma’s en strips.