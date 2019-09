Eva Jinek neemt afscheid van NPO 1

Na vijftien jaar bij de publieke omroep heeft Eva Jinek vrijdagavond haar laatste talkshow op die zender gepresenteerd. Wie haar opvolgt, is nog niet bekend: de KRO-NCRV werkt nog aan een vervangend programma.

Jeroen Pauw neemt haar plek vanaf maandag drie maanden over, maar dat was al de planning. In haar laatste show ontving Jinek onder andere de Britse parlementsvoorzitter John ‘Order’ Bercow. Aan het eind van de uitzending bedankte ze alle collega’s van de verschillende programma’s bij de publieke omroep waar ze heeft gewerkt, zoals het NOS Journaal en Met het oog op morgen.

Vanaf januari volgend jaar is Eva Jinek bij RTL afwisselend met Beau van Erven Dorens te zien op de late avond, waarbij ze ieder een aantal maanden voor hun rekening nemen.