Placido Domingo neemt ontslag bij LA Opera

De wereldberoemde operazanger Placido Domingo heeft ontslag genomen bij de Los Angeles Opera. Volgens de Los Angeles Times heeft de 78-jarige “met pijn in zijn hart” als directeur en als zanger afscheid genomen van het gezelschap.

De operazanger wordt door verschillende vrouwen in de operawereld beschuldigd van seksuele intimidatie. Hij zou zich daar decennia geleden aan hebben schuldig gemaakt. Er komen steeds meer beschuldigingen en Domingo wil in belang van de opera zijn functie neerleggen en zich aan zijn verweer wijden.

“De recente beschuldigingen aan mijn adres hebben een sfeer gecreĆ«erd waardoor ik mij in dit gezelschap, waar ik veel van hou, niet kan handhaven”, meldde de Spanjaard in een verklaring. De Los Angeles Opera had eerder een onderzoek ingesteld naar de beschuldigingen.

De LA Opera was het laatste grote gezelschap waar Domingo nog structureel aan verbonden was. De zanger trok zich vorig week terug als hoofdrolspeler in de productie Macbeth bij de Metropolitan Opera in New York. Hij vreesde dat de klachten over zijn vermeende wangedrag de voorstelling zouden overschaduwen. Vanwege de beschuldigingen heeft het Philadelphia Orchestra zijn geplande optreden met de operazanger afgezegd. Ook andere orkesten en operagezelschappen overwegen hun uitnodiging in te trekken.