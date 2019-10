Schlagerzanger Karel Gott overleden

De Tsjechische schlagerzanger Karel Gott is dinsdag overleden. Dat meldden Tsjechische media woensdag. De artiest, die ongeveer 120 albums opnam, is 80 jaar geworden.

Gott werd geboren in de plaats Pilsen maar werd bekend als de Gouden stem uit Praag. In 1968 vertegenwoordigde hij Oostenrijk bij het Eurovisie Songfestival met het liedje Tausend Fenster waarmee hij dertiende werd. Het liedje Die Biene Maja uit 1975 is een van zijn bekendste nummers.

In de wereld van de schlagers groeide hij uit tot een van de grootste artiesten en trad hij bijna zes decennia op. Hij maakte in september bekend dat hij aan leukemie leed.