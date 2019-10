Drie mannen aangeklaagd om dood Mac Miller

De drie mannen die eerder opgepakt werden voor hun betrokkenheid bij de dood van rapper Mac Miller, zijn in Californië aangeklaagd. Het zou gaan om de vermoedelijke dealer, een tussenpersoon en de koerier van pillen waarmee was geknoeid.

Volgens entertainmentsite TMZ blijkt uit de arrestatiepapieren dat de rapper de drug oxycodon bestelde bij Cameron Pettit. Die kocht dat in bij Stephen Walter. De derde verdachte, Ryan Reavis, zou de pillen bij Mac Miller hebben afgeleverd. Die zou de pillen hebben verpulverd en opgesnoven, zonder te weten dat de drugs fentanyl bevatten. Deze stof werd hem uiteindelijk in combinatie met cocaïne en alcohol fataal.

Het trio is aangeklaagd voor het handelen in drugs met de dood als gevolg en het handelen in fentanyl met de dood als gevolg. Op elke aanklacht staat in de staat Californië een minimum straf van 20 jaar.

Mac Miller werd op 7 september 2018 levenloos aangetroffen in zijn woning in Californië. Hij kampte al langer met een drank- en drugsverslaving.