Cream-drummer Ginger Baker overleden

Ginger Baker, de drummer van de band Cream, is zondagochtend overleden op 80-jarige leeftijd. Dat is via zijn officiële Twitteraccount naar buiten gebracht. Afgelopen maand was al bekendgemaakt dat Baker in het ziekenhuis lag en erg ziek was. Hij had de longaandoening COPD.

“Verdrietig melden we dat Ginger vanochtend vredig in het ziekenhuis is overleden. Dank aan iedereen voor de lieve berichtjes de afgelopen weken”, aldus zijn nabestaanden op Twitter.

Baker werd bekend nadat hij in 1966 de band Cream was begonnen met bassist Jack Bruce en gitarist/zanger Eric Clapton. Twee jaar later ging de band uiteen. Daarna speelde Baker onder meer bij Blind Faith en Hawkwind en nam hij werk op met Fela Kuti. Met Jack Bruce en Gary Moore vormde hij in 1993 het supertrio Bruce-Baker-Moore, dat één album uitbracht. Bruce overleed in 2014.

Baker stopte in 2016 met optreden toen hij ernstige hartproblemen kreeg.