André Kuipers stormt boeken top 10 binnen

André het astronautje is de nieuwe nummer 1 in de boeken top 10. Die positie is niet zo verwonderlijk, want het boekje van André Kuipers en Natascha Stenvert is het boekenweekgeschenk van de Kinderboekenweek. Rutger Bregman zakte naar plek 2 in de bestsellerlijst.

André het astronautje vertelt het verhaal van Max en Mia. Ze komen bij André het astronautje en Astromuis logeren en willen heel graag weten hoe je een goede astronaut kan worden.

—

Boeken top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) André Kuipers & Natascha Stenvert – André het astronautje op zoek naar Laika

2. (1) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

3. (19) Jozua Douglas en Tosca Menten – Pech onderweg

4. (24) Vivian den Hollander – Instappen maar!

5. (3) Oek de Jong – Zwarte schuur

6. (4) Griet op de Beeck – Let op mijn woorden

7. (5) Lucinda Riley – De zeven zussen

8. (23) Fokke Obbema – De zin van het leven

9. (6) Huib Modderkolk – Het is oorlog maar niemand die het ziet

10. (-) Gideon Samson – Zeb.