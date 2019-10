Wie wint de Gouden Televizier-Ring?

Wordt het Chateau Meiland (SBS6), Beste zangers (AVROTROS) of Expeditie Robinson (RTL)? Een van deze drie programma’s wint woensdagavond de Televizier-Ring, de belangrijkste publieksprijs in televisieland. De uitreiking vindt plaats in AFAS Live in Amsterdam.

Voor het eerst sinds 2005 is er met Chateau Meiland weer een SBS6-programma in de race voor de felbegeerde Ring. Hart van Nederland was destijds genomineerd maar zag de prijs toen naar de realityserie Gewoon Jan Smit gaan. Beste zangers en Expeditie Robinson waren beiden al eerder genomineerd. Beste zangers in 2017 en Robinson gaat al voor de vijfde keer op.

Vorig jaar ging de Ring naar Beau Five Days Inside. Presentator Beau van Erven Dorens viel toen twee keer in de prijzen want hij won ook de Televizier-Ster voor beste presentator. De RTL-host kan de Ster dit keer weer winnen. Hij is samen met André van Duin en Arjen Lubach genomineerd.

Bij de vrouwen gaat de strijd tussen Eva Jinek, Floortje Dessing en de winnares van 2018 Chantal Janzen. Als zij opnieuw wint komt ze op gelijke hoogte met Yvon Jaspers, die de prijs een recordaantal van vijf keer won. Janzen is bovendien genomineerd in de categorie beste acteur/actrice voor haar rol in Kees & Co. Daarin neemt ze het op tegen Elise Schaap (Familie Kruys en Soof) en Ilse Warringa (De Luizenmoeder).

Tijdens het gala worden er verder prijzen uitgedeeld voor onder meer beste online videoserie, beste jeugdprogramma en aanstormend talent. De presentatie van de 54e editie van het Televizier-Gala is in handen van voormalig journaallezers Rik van de Westelaken en Dionne Stax. Voor Stax is het haar eerste klus voor haar nieuwe werkgever AVROTROS. Ze nam in augustus na twaalf jaar afscheid van het NOS Journaal.