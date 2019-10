Tsjechen nemen massaal afscheid van Karel Gott

Honderdduizenden Tsjechen nemen vrijdag afscheid van de onlangs overleden schlagerzanger Karel Gott. Geïnteresseerden staan uren in de rij om afscheid te nemen van de enorm populaire zanger, die in Tsjechië ook wel de “Sinatra van het Oosten” en de “Gouden Stem van Praag” wordt genoemd.

Liefst 300.000 mensen gaan vrijdag langs bij de kist, is de schatting. De kist staat in een paleis in de hoofdstad Praag. Buiten staat een rij mensen van ongeveer 2 kilometer.

Gott was een grootheid in de wereld van de schlager en maakte furore met liedjes als Biene Maja en Babicka. De zanger stond zo’n zes decennia op het podium en maakte in september bekend dat hij aan acute leukemie leed. Hij overleed op 1 oktober in zijn slaap. Gott was tachtig jaar.

De Tsjechische premier Andrej Babis liet vorige week weten dat de schlagerzanger zaterdag een staatsbegrafenis krijgt. Bovendien is een dag van nationale rouw afgekondigd.