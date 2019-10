In zijn woonplaats Los Angeles is vrijdag (lokale tijd) acteur Robert Forster overleden, meldt de BBC. De 78-jarige Forster is onder meer bekend van zijn rol in de film Jackie Brown van Quentin Tarentino. Voor de rol van Max Cherry in Jackie Brown kreeg hij een Oscarnominatie in de categorie beste mannelijke bijrol.

Forster is ook bekend door zijn rol als sheriff Frank Truman in de serie Twin Peaks en zijn optreden in de tv-serie van Breaking Bad. Zijn collega’s uit Jackie Brown, Samuel L. Jackson en Pam Grier, hebben via Twitter bedroefd gereageerd op het overlijden.