KvK: aantal dj’s in Nederland fors gestegen

Het aantal dj’s in Nederland is de afgelopen vijf jaar flink gestegen. Volgens de Kamer van Koophandel (KvK) steeg het aantal inschrijvingen als dj in het Handelsregister in die periode van 2859 naar 4341. Hoeveel van deze ‘professionele dj’s’ daadwerkelijk de kost verdienen met het draaien van muziek is onduidelijk.

Volgens de KvK zijn de meeste dj’s gevestigd in de provincie Noord-Holland, gevolgd door Zuid-Holland. Ook was de toename de afgelopen jaren het grootste in Noord-Holland.

De KvK nam de cijfers onder de loep vanwege het Amsterdam Dance Event (ADE) dat deze week weer neerstrijkt in Amsterdam. Dat is het grootste club- en conferentiefestival voor elektronische muziek ter wereld. Vijf dagen lang vinden duizenden feesten en evenementen plaats in Amsterdam.