Nobelprijswinnaar Handke verwerpt kritiek

De Oostenrijkse Nobelprijswinnaar voor de literatuur, Peter Handke, heeft recente kritiek over de toekenning van de prijs verworpen. Hij zei dat journalisten meer geïnteresseerd waren in de ophef over zijn steun aan de Serviërs dan in zijn werken.

De hem vorige week toegekende Nobelprijs leidde tot een debat in de Balkan en daarbuiten over Handke, een verklaard bewonderaar van de overleden Servische sterke man Slobodan Milosevic.

Een geplande persbijeenkomst met Handke in het Oostenrijkse Karinthië werd woensdag door de organisatie geannuleerd, nadat hij boos was geworden op journalisten die hem dinsdag ontmoetten. De 76-jarige auteur woont al tientallen jaren aan de rand van Parijs.

“Niemand die naar me toe komt, en zegt dat hij een van mijn werken heeft gelezen, dat hij weet wat ik heb geschreven. Het zijn alleen maar vragen hoe de wereld reageert, reacties op reacties,” zei hij, en hij deed een beroep op journalisten om “hem met rust te laten”.

In de jaren negentig wierp Handke zich op als verdediger van de Serviërs tijdens de bloedige ineenstorting van het voormalige Joegoslavië, zelfs door ze te vergelijken met Joden onder de nazi’s, een opmerking die hij later terugtrok.

Zijn reisverslag “A Journey to the Rivers: Justice for Serbia” uit 1996 veroorzaakte een storm van kritiek en in 1999 gaf hij de prestigieuze literaire Büchner-prijs terug uit protest tegen het bombardement van de NAVO op Belgrado.

Handke was ook aanwezig op de begrafenis van Milosevic in 2006, die stierf terwijl hij berecht werd voor misdaden tegen de menselijkheid, en die Handke wilde laten getuigen bij zijn verdediging.