Honderden Vikingobjecten in Leeuwarden

Meer dan vijfhonderd objecten uit binnen- en buitenland, waaronder de schedel van een Zweedse Viking, vormen vanaf zaterdag de tentoonstelling Wij Vikingen in het Fries Museum in Leeuwarden. Die gaat vooral over de relatie tussen de Vikingen en de Nederlandse kustbewoners.

Al voor de Vikingtijd (793 – 1066) was er nauw contact tussen de volken rond de Noordzee, aldus het museum. In havens en handelsplaatsen werden talen, tradities en overtuigingen uitgewisseld. Dat alles leidde tot een Noordzeecultuur die de noorderlingen met elkaar verbond. Zo werden als gevolg van al die vermenging in Frisia, het toenmalige koninkrijk der Friezen, ook bepaalde goden aanbeden. In het Nederlandse kustgebied zijn bijvoorbeeld sieraden gevonden met beeltenissen van de Noorse oppergod Odin.

Frisia besloeg in die tijd het hele kustgebied van Vlaanderen tot Noord-Duitsland. Ondanks de nauwe banden van de inwoners van Frisia met de Vikingen, hadden ze in de negende eeuw ook te leiden onder de Vikingaanvallen. Het skelet van een slachtoffer is nu in Leeuwarden te zien. Inwoners van Frisia sloten zich soms ook bij de Vikingen aan en reisden met ze mee op hun wilde tochten.

Bruiklenen zijn onder meer afkomstig van het British Museum, het Gotlands Museum, het Tromsø Universitetsmuseet, Lunds Universitets Historiska Museet en het National Museum of Ireland.