Zwarte pagina’s tegen mediaregels Australië

Verschillende Australische kranten, waaronder The Australian en The Daily Telegraph, hebben maandag zwartgekalkte voorpagina’s uitgebracht. De bewerkte pagina’s zijn onderdeel van een gezamenlijk protest tegen mediabeperkingen die de laatste jaren zijn ingesteld. Sommige wetten in Australië zouden volgens journalisten “een cultuur van geheimhouding” hebben gecreëerd.

Ook politie-invallen in juni bij de Australian Broadcasting Corporation (ABC) en bij de woning van een journalist zorgden voor ophef. Media denken dat de invallen werden gedaan vanwege publicaties waarin onbekende klokkenluiders werden aangehaald als bron. In de publicaties ging het onder andere over een poging van een overheidsinstantie Australische burgers te bespioneren. Sommige ingevoerde wetten zouden onderzoeksjournalistiek bemoeilijken. Ook zou de regering vaak informatie of cijfers weigeren te verstrekken.

Premier Scott Morisson zei dat persvrijheid belangrijk is voor de Australische democratie, maar dat de “rechtsstaat wel gewoon gehandhaafd moet worden”.