Eerste Van Gogh-expositie ooit in Finland

In Finland is nog nooit een expositie geweest met uitsluitend werken van Vincent van Gogh, maar dat gaat veranderen. In het Didrichsen Art Museum in Helsinki begint op 5 september volgend jaar een tentoonstelling met 39 schetsen en twee olieverfschilderijen van Van Gogh

“Het is onze grootste investering ooit”, zei Maria Didrichsen van het museum tegen de nieuwssite Yle Uutiset. Over het bedrag dat moet worden betaald om de werken van Van Gogh tijdelijk naar Finland te halen wilde ze niets zeggen.

Didrichsen zei dat de onderhandelingen met andere musea om werken van Van Gogh in bruikleen te krijgen al zes jaar geleden zijn begonnen. Ze liet weten dat er onder meer een zelfportret van de Nederlandse schilder naar Helsinki komt.