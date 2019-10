In een ziekenhuis in Los Angeles is de Amerikaanse gitarist Paul Barrere overleden aan de gevolgen van leverkanker. Dat heeft de rockband waar hij in speelde, Little Feat, bekendgemaakt.

Hij kwam in 1972 bij de band die drie jaar eerder was opgericht door Lowell George. In 1994 liep hij hepatitis C op, maar kon met die leverziekte leven. In 2015 kreeg hij de diagnose leverkanker.

Paul Barrere was 71.