Radioprijzen voor De Jong en Kijk in de Vegte

NPO-presentatrice Astrid de Jong en dj Jeroen Kijk in de Vegte hebben dinsdag een RadioFreak Award gewonnen. Zij kregen de prestigieuze radiobeeldjes voor beste sidekick van Nederland en beste presentatrice van een nachtprogramma.

NPO Radio 1 kreeg de meeste awards. Behalve Astrid de Jong (Nachtzuster) kreeg de zender ook de onderscheidingen voor beste vormgeving en beste verslaggever. NPO Radio 2 werd beloond voor de beste sidekick (Kijk in de Vegte in de ochtendshow Jan Willem Start op) en de beste nieuwslezer (Matijn Nijhuis, bekend van zijn komische vlogs over het wel en wee in de NPO-gebouwen).

Voor Astrid de Jong was het de tweede maal dat zij de prijs kreeg; zij won ook al in 2016. In totaal brachten meer dan 15.000 mensen hun stem uit.