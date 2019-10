Ook Selma van Dijk weg bij Hart van Nederland

Na Gallyon van Vessem (50) moet nu ook Selma van Dijk vertrekken bij Hart van Nederland. Volgens moederbedrijf Talpa is er voor haar geen presentatierol meer weggelegd vanwege “toekomstige veranderingen” bij het nieuwsprogramma van SBS6.

Van Dijk (50) heeft ruim 16 jaar bij Hart van Nederland gewerkt. Ze ziet de reeks documentaires ‘Hart voor Hannukah’ als hoogtepunt in haar carrière. Die draaide om het kindertehuis in Ghana waar de presentatrice ambassadeur van is.

Van Dijk presenteerde 14 oktober haar laatste uitzending.