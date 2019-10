‘Radiomaker van de eeuw’ Frits Spits meteen in top 10 Bestsellers

De kersverse ‘belangrijkste radiomaker van de afgelopen eeuw’ Frits Spits heeft meteen succes met zijn ontroerende Alles lijkt zoals het was. In het boek kijkt de radiomaker aan de hand van Nederlandstalige liedjes terug op een jaar van rouw na het overlijden van zijn vrouw Greetje, in mei 2018. Spits werd in de nacht van maandag op dinsdag door een vakjury van de VARA-gids uitgeroepen tot belangrijkste radiomaker van de eeuw.

Spits is niet de enige nieuwkomer in de top 10. Het grote gevecht, van journalist Jeroen Smit, is deze week de hoogste nieuwkomer en staat op de tweede plaats. Het boek gaat over de voormalig topman van Unilever, Paul Polman. Eerder schreef Smit al Het drama Ahold, en De Prooi over perikelen in het Nederlandse bedrijfsleven.

De andere nieuwkomer in de top 10 is Sneeuwexpress, door Suzanne Vermeer. Suzanne Vermeer is een schrijverspseudoniem in het thrillergenre, waaronder verschillende schrijvers hebben gepubliceerd. De boeken van Vermeer worden gekenmerkt doordat ze vakantie als thema hebben. Dat geldt ook voor Sneeuwexpress, waarin de familie van hoofdpersoon Anna spoorloos verdwijnt tijdens een skivakantie in Oostenrijk.

—

Boeken top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (2) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

2. (-) Jeroen Smit – Het grote gevecht

3. (-) Frits Spits – Alles lijkt zoals het was. De nieuwe standaards

4. (-) Suzanne Vermeer – Sneeuwexpress

5. (10) Jussi Adler-Olsen – Slachtoffer 2117

6. (2) Lucinda Riley – De zeven zussen

7. (22) Dirk de Wachter – De kunst van het ongelukkig zijn

8. (3) Oek de Jong – Zwarte schuur

9. (4) Griet op de Beeck – Let op mijn woorden

10. (7) Jamie Oliver – Jamie’s VEG