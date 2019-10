Filmfestival Leiden trapt af met Hitler-satire

De veertiende editie van het Leiden International Film Festival (LIFF) trapt donderdagavond af met de film Jojo Rabbit. De film van regisseur Taika Waititi beleeft daarmee zijn Nederlandse première.

Jojo Rabbit speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog en gaat over het eenzame Duitse jongetje Jojo (Roman Griffin Davis) dat wordt opgevoed door zijn alleenstaande moeder, gespeeld door Scarlett Johansson. Jojo ontdekt dat zijn moeder een Joods meisje op zolder verbergt en moet daar, met zijn denkbeeldige en idiote vriend Adolf Hitler (Taika Waititi zelf) aan zijn zijde, mee zien leren om te gaan.

Op het Toronto International Film Festival won de film van regisseur Waititi, die eerder ook onder meer Thor: Ragnarok regisseerde, de publieksprijs.

Het festival duurt tot en met 10 november. Een van de hoogtepunten is een speciale brexitdag die op vrijdag 1 november plaatsvindt. Op het filmprogramma staan onder meer Sorry we missed you, de nieuwe film van Ken Loach over het gezin van een pakketbezorger dat zich in de financiële crisis probeert staande te houden, en Beats, over twee Schotse jongeren die halverwege de jaren negentig naar een illegale rave-party gaan.

Het gaat om voorpremières van films die later in november in de bioscopen te zien zijn.