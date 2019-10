‘Netflix vaker alternatief voor bioscoop’

Bioscopen krijgen steeds meer concurrentie van Netflix. Het bioscoopbezoek in Nederland is de afgelopen twaalf jaar weliswaar met 55 procent toegenomen, maar een groeiende groep ziet de videostreamingdienst als goed alternatief voor de bioscoop. Dat schrijft ABN AMRO in een nieuw rapport.

Op dit moment beschouwt 57 procent van de Nederlanders die weleens online een film kijkt dit als goed alternatief voor de bioscoop. Dat was eind 2017 nog minder dan de helft, stellen economen van de bank.

Om toch bezoekers te blijven trekken, moeten bioscopen volgens ABN AMRO voldoende vernieuwen. Zo zouden ze zich kunnen onderscheiden van ‘netflixen’ door zalen in te richten met comfortabelere stoelen en meer beenruimte. Daarnaast zouden ze kunnen experimenteren met variatie in tarieven voor bioscoopkaartjes, bijvoorbeeld via vroegboekkorting.

Van exclusiviteit op het vertonen van films moeten bioscopen het steeds minder hebben. De periode dat films na première alleen in filmzalen te zien zijn, wordt mede door toedoen van Netflix namelijk steeds korter. Toch zijn streamingplatforms niet louter slecht nieuws voor bioscopen. Nederlanders die vaak via sites als Netlfix films en series kijken, gaan volgens ABN AMRO ook relatief vaak naar de bioscoop. Mogelijk levert de populariteit van streamingdiensten ook nieuwe filmliefhebbers op, aldus de onderzoekers.