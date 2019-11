Turkije laat journalisten vrij in Gülen-zaak

Een Turkse rechtbank heeft maandag de vrijlating bevolen van de journalisten Ahmet Altan en Nazli Ilicak in een nieuw proces over de Gülen-zaak. De rechtbank had de twee journalisten eerder veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen voor het helpen van het netwerk van de in de VS gevestigde islamitische geestelijke Fethullah Gülen. Die wordt door Ankara beschuldigd van het organiseren van een poging tot staatsgreep in 2016. Altan en Ilicak hebben de beschuldigingen tegen hen ontkend.

De rechtbank heeft volgens staatspersbureau Anadolu ook Altans broer Mehmet, eveneens journalist en gedaagde in dezelfde zaak, vrijgesproken van vermeende links met het Gülen-netwerk vanwege gebrek aan duidelijk bewijs. Altan was al vrijgelaten uit hechtenis.