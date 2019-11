Werk Brazilaanse Jobim in Nederlands theater

Werk van de Braziliaanse songwriter Antonio Carlos Jobim is de komende maanden voor het eerst in een Nederlandse vertaling in het theater te horen. De Nederlands-Braziliaanse zangeres Marcella Wisbrun brengt in november en december in een aantal theaters De Bossa van Jobim op de planken, een voorstelling waarin zij vertaald werk van Jobim uitvoert. De vertalingen zijn gemaakt door dichter en tekstschrijver Jan Boerstoel. De première van De Bossa van Jobim is zaterdag 9 november in Beverwijk.

Antonio Carlos Jobim (1927-1994) staat bekend als een van de componisten die in de vorige eeuw de bossanova groot heeft gemaakt. De “Gershwin van de Latijns-Amerikaanse muziek”, zoals hij wordt genoemd, maakte meer dan vierhonderd nummers. Zijn beroemdste lied is The Girl from Ipanema, een lied waarvoor hij in 1965 een Grammy won. Volgens kenners is The Girl from Ipanema na Yesterday van de Beatles het meest gedraaide lied aller tijden.

Jan Boerstoel schreef teksten en gedichten voor vrijwel alle groten van het Nederlandse cabaret. Hij won alle grote prijzen op dat gebied, van de Louis Davidsprijs tot de Gouden Harp. Boerstoel kreeg tweemaal de Annie M.G. Schmidt-prijs, de onderscheiding voor het beste theaterlied van het jaar.