Eigen producties en digitaal stuwen omzet RTL

RTL Group, moederbedrijf van veel Nederlandse tv-zenders, heeft in de eerste negen maanden van het jaar zijn opbrengsten opgekrikt. Voor die groei leunde het mediaconcern voornamelijk op eigen geproduceerde series en digitale diensten. Die compenseerden gedaalde inkomsten uit advertenties op Duitse en Nederlandse zenders.

Alles bij elkaar zette RTL een omzet van bijna 4,6 miljard euro in de boeken. Daarmee groeide het bedrijf op eigen kracht, dus zonder invloed van overnames of afstotingen, met 3,5 procent.

Opbrengsten uit onlineactiviteiten stegen met 14 procent tot 755 miljoen euro. RTL verkocht in Duitsland en Nederland 50 procent meer abonnementen dan vorig jaar voor streamingdiensten als Videoland en RTLX. Het productieonderdeel Fremantle deed goede zaken met nieuwe seizoenen van de fantasyserie American Gods en de talentenjacht American Idol en voerde de omzet met 16 procent op.

RTL-grootaandeelhouder Bertelsmann kwam woensdag ook met cijfers. Het Duitse mediabedrijf zag de opbrengsten in de eerste negen maanden met ruim 3 procent stijgen tot 12,8 miljard euro. Het concern bezit 75 procent van RTL en is onder meer ook mede-eigenaar van de boekenuitgever Penguin Random House en is het moederbedrijf van muziekrechtenmaatschappij BMG.