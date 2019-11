Rutger Bregman blijft populair in boeken top 10

Rutger Bregman blijft de Bestseller 60 aanvoeren. De Nederlandse historicus staat voor de derde week op rij bovenaan in de boekenlijst met De meeste mensen deugen.

Nieuw in de top 10 is Blauwe maan van Lee Child. Het is de 24e Jack Reacher-thriller van de bestsellerauteur die daarmee journalist Jeroen Smit van de tweede plaats stoot. Zijn boek Het grote gevecht, over de voormalig topman van Unilever, daalt naar plek vier. Ook Frits Spits zakt twee plekken met zijn boek Alles lijkt zoals het was. Daarin kijkt de radiomaker aan de hand van Nederlandstalige liedjes terug op een jaar van rouw na het overlijden van zijn vrouw Greetje, in mei 2018.

Lucinda Riley is na 76 weken nog altijd niet weg te slaan uit de top 10. De zeven zussen is deze week zelfs een aantal plekken gestegen en maakt de top 3 compleet.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

2. (-) Lee Child – Blauwe maan

3. (6) Lucinda Riley – De zeven zussen

4. (2) Jeroen Smit – Het grote gevecht

5. (3) Frits Spits – Alles lijkt zoals het was. De nieuwe standaards

6. (5) Jussi Adler-Olsen – Slachtoffer 2117

7. (4) Suzanne Vermeer – Sneeuwexpress

8. (10) Jamie Oliver – Jamie’s VEG

9. (8) Oek de Jong – Zwarte schuur

10. (9) Griet op de Beeck – Let op mijn woorden