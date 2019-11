The Lion King doet kassa rinkelen bij Disney

Walt Disney heeft afgelopen kwartaal goede zaken gedaan met films als The Lion King en Toy Story 4. Ook de pretparken van het Amerikaanse entertainmentconcern hielpen de resultaten vooruit. Disney presenteerde donderdag een kwartaalbericht dat beter was dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

De omzet steeg op jaarbasis met meer dan een derde tot 19,1 miljard dollar. Hier profiteerde Disney ook van de eerder overgenomen entertainmenttak van 21st Century Fox. De nettowinst uit voorgezette activiteiten bedroeg 785 miljoen dollar. Dat is wel zo’n twee derde minder dan een jaar eerder in de boeken ging. Maar kenners hadden op een grotere winstdaling gerekend.

Disney is de laatste tijd veel geld kwijt aan allerlei investeringen. Zo werd recent nog hard gewerkt aan streamingdienst Disney+, die deze maand officieel wordt gelanceerd. Met die dienst wil Disney gaan opboksen tegen het populaire Netflix en bijvoorbeeld Apple TV.