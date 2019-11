Joker passeert grens van 1 miljoen bezoekers

De film Joker blijft het goed doen in de Nederlandse bioscopen. Het verhaal van de schurk uit de Batman-reeks staat al zes weken op de eerste plaats van de bioscooplijsten en heeft maandagavond de miljoenste bezoeker getrokken.

Dat heeft distributeur Warner Bros. bekendgemaakt. Joker is hiermee momenteel de op twee na best bezochte bioscoopfilm van 2019. Alleen The Lion King (ruim 3 miljoen bezoekers) en Avengers: Endgame (ruim anderhalf miljoen) deden het tot nu toe beter.

Joker is niet alleen in Nederland een grote hit; wereldwijd bracht de film inmiddels meer dan 900 miljoen dollar (815 miljoen euro) op. Vooral in de VS deed Joker weer een discussie oplaaien over geweld in films. Tegenstanders stellen dat de film zou kunnen aanzetten tot geweld. De meeste bezoekers zijn echter positief over de film, die oproept tot meer compassie voor verwarde mensen in de samenleving.