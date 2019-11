Nasrdin Dchar gaat toeren met stuk over Marokkaanse immigratie

De acteurs Nasrdin Dchar en Fadua El Akchaoui gaan komend voorjaar op tournee met een voorstelling over een halve eeuw Marokkaanse migratie in Nederland. Het was in mei vijftig jaar geleden dat Nederland en Marokko een verdrag tekenden waarin de Marokkaanse arbeidsmigratie naar Nederland werd vastgelegd.

De voorstelling Mabrouk (gefeliciteerd) was in juli eenmalig te zien in het Zuidplein Theater in Rotterdam. Maar het stuk werd zo goed ontvangen dat de twee in februari en maart een korte tournee gaan maken.

De makers willen met het stuk aandacht vragen voor vijftig jaar migratie in Nederland. “Het wordt een avond voor hen die dromen hebben opgeofferd voor een toekomst voor de kinderen die ze nog moesten krijgen”, aldus Dchar. “Een avond met een lach en een traan over Marokko, over Nederland. Over jong en oud zijn. Over generaties en dromen. Over overleven en leven.”

De speellijst staat op de website van producent Stage Z.