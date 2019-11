Collectie Zeg ‘ns Aaa naar Beeld en Geluid

Scenarioschrijver en acteur Chiem van Houweninge heeft een deel van zijn collectie overgedragen aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. De schenking bestaat onder andere uit audiovisueel materiaal, scripts, fotografie en draaiboeken van Zeg ‘ns Aaa en Oppassen!!! en het papieren productie-archief van zijn bedrijf Blue Horse Productions.

Van Houweninge is een van de succesvolste scenarioschrijvers van de Nederlandse televisie. Tijdens zijn spel bij het Nieuw Rotterdams Toneel, het Amsterdams Toneel en het Publiekstheater legde hij zich steeds meer toe op het schrijven van televisiescenario‚Äôs. Hij is is vooral bekend van de comedyseries Zeg ‘ns Aaa (1981-1993) en Oppassen!!! (1991-2003). Beide series wonnen een Gouden Televizier-Ring.