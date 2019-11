‘Boudewijn de Groot stopt in 2020’

Zanger Boudewijn de Groot stopt volgend jaar met optreden. De 75-jarige artiest gaat in 2020 nog eenmaal het podium op met Henny Vrienten en George Kooymans, met wie hij de gelegenheidsformatie Vreemde Kostgangers vormt. “Maar dat is het laatste wat Boudewijn in het openbaar wil doen, die houdt daarna op”, laat zijn vriend Vrienten weten in de podcast Met Groenteman in de kast.

Boudewijn de Groot geeft zelf weinig interviews. Hij sprak eind vorig jaar met dagblad Trouw, naar aanleiding van de release van zijn zestiende studioalbum. Toen vertelde De Groot dat hij wel klaar was met het zingen van zijn grote hits uit de jaren 60.

De Groot gold in de jaren 60 en 70 als de ‘Bob Dylan van de Lage Landen’, die grote successen oogstte met hits als Welterusten Mijnheer de President, Het land van Maas en Waal en Avond. In de jaren 90 stond hij in de musical Tsjechov van Robert Long, waarmee hij twee jaar toerde.

Sindsdien opereerde De Groot lange tijd vooral achter de schermen, als producer van onder meer Henny Vrienten, Rob de Nijs en Stef Bos.