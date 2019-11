Onderzoek naar gratis museumdag per maand

Cultuurminister Ingrid van Engelshoven wil de mogelijkheden laten verkennen om de rijksmusea een dag per maand gratis open te stellen. Dat zei ze maandag tijdens een debat over cultuur op het voorstel van de PvdA. Die hoopt dat zo’n dag meer nieuw publiek op de been brengt en dat ook mensen met weinig geld vaker van kunst kunnen genieten.

De bewindsvrouw wees er wel op dat zo’n dag natuurlijk nooit echt gratis is, omdat het geld ervoor ergens anders vandaan moet komen. Ook denkt ze, mede op basis van eerder onderzoek, dat mensen die op zo’n dag gaan, juist al vaker in een museum komen.

Van Engelshoven gaat verder bestuderen hoe de zogenoemde ‘geboortepapieren van ons land’ een blijvende expositie kunnen krijgen in de Tweede Kamer. Het gaat dan bijvoorbeeld om kopieën van het Plakkaat van Verlatinghe en het besluit voor de Vrede van Münster. Voor de kerst laat ze nog weten hoe ze dat voor zich ziet.

Tijdens het cultuurdebat was er ook aandacht voor de zwartepietendiscussie. Martin Bosma van de PVV noemde musea “steeds meer een hangplek voor linkse activisten”, nu het Stedelijk Museum in Amsterdam in zijn ogen een protest tegen Zwarte Piet heeft gesteund. Van Engelshoven vindt dat de discussie over tradities in de samenleving thuishoort en dat het goed is dat musea “in het maatschappelijk debat staan”.

Het Fonds Podiumkunsten, dat deze kunstvormen namens het Rijk ondersteunt, zal het waarschijnlijk vanaf 2021 echt met 8,6 miljoen euro per jaar minder moeten doen, bleek maandag opnieuw. Van Engelshoven wil het geld op een andere manier bestemmen, maar niet alleen voor podiumkunsten en via een ander kanaal. Het fonds houdt dan nog ruim 19 miljoen over.

De minister komt volgend jaar op verzoek van de Kamer nog wel met een inzicht in alle subsidie-aanvragen aan het fonds om de situatie nog eens onder de loep te nemen. Ze benadrukte dat de ingreep geen bezuiniging is: “De stoelen worden verplaatst. Het klopt niet dat ze worden weggetrokken”, zei ze over het verschuiven van gelden.