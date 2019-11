Actrice wint Chinese prijs voor Kapsalon Romy

De 11-jarige Nederlandse Vita Heijmen heeft maandag op het China International Children’s Film Festival (CICFF) de prijs voor beste actrice in de wacht gesleept. Het meisje speelt de hoofdrol in de jeugdfilm Kapsalon Romy.

De prijs werd toegekend door de jeugdjury en bestond uit een beeld en een oorkonde. De 11-jarige Heijnen was zelf in Guangzhou aanwezig om de award in ontvangst te nemen. Kapsalon Romy is haar eerste film.

Kapsalon Romy gaat over een oudere kapster (Beppie Melissen) die last krijgt van vergeetachtigheid. Haar kleindochter Romy (Heijmen) besluit haar oma te helpen om de zaak open te kunnen houden.