Lizzo sleept meeste Grammy-nominaties in de wacht

Lizzo is begin volgend jaar de grote favoriet bij de uitreiking van de prestigieuze Grammy Awards. De zangeres maakt kans in acht categorieën en is daarmee de artiest met de meeste nominaties. De genomineerden werden woensdag bekendgemaakt in Los Angeles.

Lizzo, die afgelopen jaar haar grote doorbraak beleefde met singles als Juice, Truth Hurts en Good as Hell, is genomineerd in de vier grote categorieën: Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year en Best New Artist. Ook zangeres Billie Eilish valt die eer te beurt. Zij is in totaal zes keer genomineerd, net als rapper Lil Nas X. Andere artiesten met meerdere nominaties zijn onder anderen Ariana Grande en H.E.R. met ieder vijf kansen.

Voor Album of the Year maken naast Lizzo, Billie Eilish, H.E.R en Lil Nas X ook Bon Iver, Lana Del Rey en Vampire Weekend kans. In de categorie Record of the Year gaat het tussen Hey, Ma van Bon Iver, Bad Guy van Billie Eilish, 7 Rings van Ariana Grande, Hard Place van H.E.R., Talk van Khalid, Old Town Road van Lil Nas X en Billy Ray Cyrus, Truth Hurts van Lizzo en Sunflower van Post Malone en Swae Lee.

De belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen worden op 26 januari voor de 62e keer toegekend. Voor het tweede jaar op rij is Alicia Keys de presentatrice van dienst. Er worden Grammy’s uitgereikt in 84 categorieën.