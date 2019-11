Maassilo wordt EuroClub songfestival

De Maassilo in Rotterdam wordt de officiële partylocatie EuroClub van het Eurovisiesongfestival in mei. Dat heeft de projectorganisatie van het festival woensdag bekendgemaakt. In de week van het songfestival worden in de EuroClub de officiële afterparty’s gehouden. Traditiegetrouw verzorgt de winnaar van het liedjesfestijn na winst diezelfde nacht nog een optreden in de EuroClub.

“In het bid heeft Rotterdam de Maassilo aangeboden als dé plek waar delegaties en ook fans elkaar kunnen ontmoeten en samen gaan feesten”, aldus de projectorganisatie. “Het is ook nog eens de plek waar Duncan Laurence zijn winnende nummer Arcade destijds heeft opgenomen.”

De Maassilo is een tot evenementenlocatie omgebouwde voormalige graansilo op Rotterdam-Zuid, dicht bij Rotterdam Ahoy. Op 12, 14 en 16 mei vindt daar het Eurovisiesongfestival plaats. Van 8 tot en met 16 mei worden op verschillende locaties door de stad evenementen georganiseerd.