Ook Kensington en Danny Vera staan op Pinkpop

Ook Kensington en Danny Vera staan komend jaar op Pinkpop. De organisatie maakte woensdag een aantal nieuwe namen bekend. Ook Crowded House, Of Monsters and Men, Balthazar en James Arthur komen optreden.

Vorige week werd al bekend dat Red Hot Chili Peppers en Keane op vrijdag 19 juni op het festival in Landgraaf staan. Aan die dag zijn Kensington, Nothing But Thieves, Lost Frequencies, Balthazar, Supergrass en JC Stewart toegevoegd.

Zaterdag wordt gevuld met de al aangekondigde Post Malone en Deftones. Woensdag kwamen daar James Arthur en Danny Vera bij. Volbeat, Of Monsters and Men en Inhaler voegen zich bij Zara Larsson en Disturbed op zondag. De afsluiter van de zondag wordt binnenkort bekendgemaakt.

De 51e editie van Pinkpop is van 19 tot en met 21 juni op evenemententerrein Megaland in Landgraaf. De kaartverkoop start zaterdagochtend.