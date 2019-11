Veelbesproken biografie Cruijff is bestseller

Johan Cruijff, de veelbesproken biografie over Neerlands grootste voetballer, is woensdag meteen op nummer 1 binnengekomen in de Bestseller 60 van Stichting CPNB. Het boek van schrijver Auke Kok verwijst Grote verwachtingen van Geert Mak daarmee naar de tweede plaats. De derde plaats is voor De meeste mensen deugen van Rutger Bregman, vorige week nog tweede in de lijst.

Naast de biografie van Kok komen ook twee andere titels deze week nieuw de top tien binnen. Happy lifehacks 365 van Kelly Weekers komt binnen op plek vijf, Wouter de Jongs kinderboek Superkrachten voor je hoofd: mindgym voor kids staat nieuw in de lijst op plek acht.

De nummer vijf van vorige week, Grappig jammer van televisiemaker Tim Hofman, is deze week twaalf plaatsen gezakt naar plek zeventien.

Boeken top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) Auke Kok – Johan Cruijff

2. (1) Geert Mak – Grote verwachtingen

3. (2) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

4. (4) Lévi Weemoedt – Gezondheid!

5. (-) Kelly Weekers – Happy lifehacks 365

6. (6) Lucinda Riley – De zeven zussen

7. (12) Ted van Lieshout & Philip Hopman – Boer Boris. Een paard voor Sinterklaas

8. (-) Wouter de Jong – Superkrachten voor je hoofd: mindgym voor kids

9. (8) Suzanne Vermeer – Sneeuwexpress

10. (7) Jamie Oliver – Jamie’s VEG